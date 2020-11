Scarlett Johansson est heureuse de ne pas avoir eu de film Black Widow solo auparavant

C'est une déclaration pour le moins intéressante que vient de faire Scarlett Johansson. En effet, l'actrice notamment connue pour avoir tenu le rôle de Black Widow au sein du MCU et ce, depuis Iron Man 2, a expliqué qu'elle n'aurait pas aimé avoir un film solo Black Widow à cette époque.

Voici ce qu'elle a déclaré :

Si nous avions fait un film solo Black Widow à cette époque (ndlr : à l'époque d'Iron Man 2), le film aurait été bien différent de celui que nous avons réalisé. Le sacrifice de Natasha dans Avengers: Endgame m'a donné une perspective totalement différente sur qui elle est. Avant, je crois que je n'aurais pas été capable de montrer aux gens qui est réellement Natasha, ce qui la motive, et montrer ses émotions. Je ne pense pas que nous aurions été capables de couper aussi profondément à l'époque. Cela aurait probablement été beaucoup plus un thriller d'espionnage pur et simple qui aurait peut-être été bien plus flashy d'une manière différente et qui aurait simplement gratter la surface de ce que nous faisons dans ce film.