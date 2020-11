Après un premier teaser passage de relais entre les deux Batwoman, The CW dévoile cette fois un nouveau teaser centré sur sa nouvelle héroïne, Ryan Wilder, interprétée par Javicia Leslie. On peut la voir enfiler son costume avant de déclarer : "C'est le moment d'être puissante" (Time to be powerful).

Le retour de Batwoman lancera la nouvelle saison du CWverse, dès le 17 janvier 2021.