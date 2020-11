Batman: Earth One Volume 3 pour octobre 2021

Geoff Johns et Gary Frank sont décidemment actifs ces derniers temps, après l'annonce de la série Geiger chez Image Comics, c'est le volume trois de leur Batman: Earth One qui est annoncé par DC Comics pour octobre 2021.

Voici la couverture et le synopsis de ce nouveau tome de la série, présentant un Batman plus high-tech d'un univers parallèle.

Harvey Dent est mort. Ou l'est-il ? Un gang de voleurs instille la peu à Gotham City lorsqu'ils se retrouvent soudain équipés d'armes militaires : lance-flammes, lance-grenades, et même des tanks. Et ce gang se dit financé par l'ancien district attorney, Harvey Dent. Partagé entre deux vies, Bruce Wayne doit découvrir la vérité en utilisant son réseau d'agents, incluant Alfred Pennyworth , Jim Gordon, Waylon "Killer Croc " Jones, et la nouvelle Catwoman . Bruce est distrait par le retour d'une autre figure qu'il pensait disparue : son grand-père Adrian Arkham . Il doit aussi conforter sa vieille amie, la maire de Gotham Jessica Dent, qui est traumatisée physiquement et psychologiquement par sa rencontre avec le Riddler , qui a abouti à la mort de son frère. Mais Harvey est-il de retour, préparant sa vengeance contre la ville qu'il tient pour responsable ? Lorsque Batman découvre la vérité derrière ces mystères, son monde tout entier s'écroule...