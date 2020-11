WarnerMedia explique son choix pour Wonder Woman 1984

Après l'annonce de la sortie du film Wonder Woman 1984 au cinéma et sur HBO Max le même jour, le 25 décembre (le 16 à l'international où il n'y a pas HBO Max), le CEO de WarnerMedia, Jason Kilar, est revenu sur ce choix. Il cite évidemment le contexte particulier et inédit pour tout le monde, et cite l'envie de vouloir respecter la vision de Patty Jenkins, mais également, et surtout, d'écouter les fans parce que "c'est par là que devraient commencer et finir les décisions importantes à prendre".

Ce film fantastique sera disponible des deux façons le même jour. Si vous avez la chance de vivre à un endroit où des cinémas sont ouverts, nous pensons offrir une belle option en prenant en compte le protocole "Cinema Safe" que nos partenaires ont mis en place. Grâce à ça, les exploitants peuvent proposer une expérience de cinéma avec distanciation sociale, masques, et protocoles de nettoyage et aération... si vous et votre famille préférez rester chez vous et faire votre propre popcorn durant les fêtes, nous voulons partager l'expérience Wonder Woman 1984 avec vous le même jour sur HBO Max. C'est votre décision. Le premier et plus important bénéfice va aux fans sous la forme d'un choix sans précédent... Le second bénéfice va aux exploitants, leur offrant un film très attendu à un moment où ils ont en vraiment besoin tout en prenant toutes les précautions qui s'imposent. Enfin, nous pensons que nos partenaires et nous-mêmes bénéficierons de cette décision, à travers le retour des fans, que ce soit au cinéma ou sur HBO Max aux États-Unis.

Kilar ajoute qu'il est impatient de voir l'accueil qui sera réservé au film, tout en précisant que l'évaluation des chiffres prendra bien sûr en compte le contexte de la crise de sanitaire, pour rassurer les fans qui ont peur qu'une suite soit annulée si le second opus ne performe pas. Il conclut ainsi son message :