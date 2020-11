Wonder Woman 1984 sur HBO max et au cinéma en décembre

Après des mois de report et de réflexions sur la meilleure manière de porter la deuxième aventure de Wonder Woman à ses fans, Warner Bros. a enfin tranché en optant pour une double option. Le film conservera bien sa date du 25 décembre et sera diffusé dans certains cinémas américains encore ouverts et proposant les mesures de sécurité adéquates, mais sera également disponible sur HBO Max à partir de cette date !

L'option du streaming, que refusait à tout prix Patty Jenkins, a donc finalement bien été retenue. Le film sera disponible sur la plateforme HBO Max sans coût supplémentaire autre que l'abonnement, mais ne sera par contre gratuit que pour la durée d'u mois, avant de passer en VOD. Il est également annoncé que la sortie cinéma à l'international est avancée au 16 décembre, ce qui devrait nous concerner en France, alors que la date actuelle était celle du 30 (encore faut-il que les cinémas soient ouverts d'ici là...).

Voici le message de la réalisatrice, sur son compte Twitter :