Batman : Soul of the Dragon se dévoile avec un trailer

Un nouveau film d'animation réalisé par Sam Liu (Batman : Year One, The Killing Joke) et produit par Bruce Timm (qu'on ne présente plus) retourne dans les années 70 pour capturer l'essence des films de kung-fu de l'époque.

Le film racontera l'entrainement d'un Bruce Wayne (David Giuntoli) encore en apprentissage auprès de O-Sensei (James Honh). Il y fera la rencontre de Lady Shiva (Kelly Hu), Ben Turner (Micheal Jai White) alias Bronze Tiger et Richard Dragon (Mark Dacascos).

Une fois devenu le justicier de Gotham, Batman recroise ses anciens partenaires d'entrainement pour faire face à une menace surgie de leur passé. S'agit-il de Kobra que l'on apreçoit dans le trailer ? Seul le temps nous le dira.

Le film, classé R (-de 17ans) au États-Unis, sortira le 12 janvier 2021 au format digital suivi du Blu-Ray le 26 janvier. On peut s'attendre à le voir débarquer en France quelques semaines après.