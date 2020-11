Black Panther 2 : pas de Chadwick Boseman en CGI

En août dernier, nous apprenions la triste disparition de Chadwick Boseman, l'emblématique interprète de Black Panther. Avec un second volet prévu pour la saga, Marvel Studios réfléchit depuis à la manière dont s'articulera cette suite. Toutefois, Victoria Alonso, l'une des productrices de Black Panther, a tenu à écarter une hypothèse : l'acteur ne sera pas remplacé numériquement.

C'est dans une interview avec le média argentin Clarin que Victoria Alonso a répondu à cette question :

Non. Il n'y a qu'un seul Chadwick, et il n'est plus parmi nous. Malheureusement, notre roi est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour imaginer comment poursuivre notre histoire et rendre hommage à ce qui nous est arrivé de façon inattendue, un moment très douloureux pour être honnête.

La productrice détaille par la suite qu'ils ne prendront pas de décision précipitée pour rentrer dans certains délais de production : "Je sais que parfois pour des productions, deux ou trois mois passent et on dit que trop de temps est passé. Mais ce n'est pas trop de temps. Nous devons vraiment réfléchir à ce que nous allons faire ensuite et comment".

Marvel Studios n'imitera donc pas la saga Star Wars qui avait numériquement remplacé Carrie Fisher dans son dernier opus. Avec une sortie prévue pour 2022, le réalisateur Ryan Coogler et les équipes de Black Panther 2 devaient entamer le tournage début 2021 mais il est donc probable que ce calendrier ne soit pas respecté.