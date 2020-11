Gwenom Vs Mary Jane Carnage en couverture de King in Black

L'event King in Black qui débute en décembre chez Marvel sera l'occasion de donner naissance à de nombreux tie-ins délirants, dont le Gwenom Vs Carnage ! Et la couverture du second numéro qui vient d'être dévoilée prouve bien que l'éditeur n'a pas froid aux yeux puisque Gwen Stacy et Mary Jane Watson vont enfin s'affronter... Mais en possession des symbiotes de Venom et Carnage !

La couverture est réalisée par Ken Lashley, alors que le numéro est écrit par Seanan McGuire et dessiné par Flaviano. La mini-série fera trois numéros en tout, ce second est prévu pour février.