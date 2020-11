Une anthologie sur l'amour dans l'univers DC

Les sollicitations de février pour DC Comics dévoilent un numéro spécial romance chez l'éditeur, qui paraîtra pour la période de la Saint Valentin. Il s'agit d'une anthologie de 80 pages intitulée DC Love Is a Battlefield, écrite par Cavan Scott, Andrew Wheeler, Crystal Frasier et Regine Sawyer, avec aux dessins Jose Luis, Frasier, Sawyer et d'autres.

La couverture présente le duo Harley Quinn /Poison Ivy, par l'artiste Kaare Andrews, et on nous promet également des histoires sur les couples Batman /Catwoman, Wonder Woman/Steve Trevor, Mister Miracle/Big Barda, et même la présence d'Amanda Waller , entre autres !

DC Love is a Battlefield #1 sortira le 9 février, au prix de $9.99.