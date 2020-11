Le Fantôme Masqué démasqué dans une preview de Batman/Catwoman

La maxi-série Batman/Catwoman, de Tom King et Clay Mann, sera la première fois que nous verrons le personnage d'Andrea Beaumont dans la continuité DC depuis son introduction dans le film d'animation Batman Contre le Fantôme Masqué (Batman: Mask of Phantasm en VO). Une page preview de la série la dévoile, dans une chambre d'hôtel, assise à côté d'une pelle et de son célèbre masque.

Malgré qu'elle soit présentée comme le premier amour de Bruce Wayne dans le film, elle ne posera pas de problème pour le couple Bruce/Selina, mais sera un élément clé de l'intrigue générale. On peut s'attendre à voir un élément d'horreur la concernant dans le numéro 2 de la série, et même un combat contre Catwoman dans le numéro 3.

Batman/Catwoman #1 sort le 1er décembre.