Chris Pratt apparaîtra dans Thor: Love & Thunder

Asguardians of the Galaxy !

La dynamique qui avait si bien fonctionné à l'écran entre les personnages de Thor et Star-Lord , dans les films Avengers: Infinity War et Endgame, devrait continuer sur grand écran puisqu'il est annoncé que l'acteur Chris Pratt prendra part au prochain Thor , Love & Thunder.

On sait qu'à la fin d'Avengers: Endgame, Thor part à l'aventure avec les Gardiens de la Galaxie, la présence de Star-Lord pourrait donc simplement être la continuité de cette intrigue. Pratt pourrait même simplement apparaître au début du film pour faire un lien entre les sagas.

Chris Pratt sera bien sûr également de retour pour Guardians Of The Galaxy 3, par James Gunn, dont on n'a toujours aucune idée du calendrier de production.