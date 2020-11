Geoff Johns et Gary Frank signent une série chez Image

Après leur Doomsday Clock, paru récemment en France chez Urban Comics, le duo Geoff Johns et Gary Frank est de retour mais sur le circuit indépendant cette fois-ci, avec une série creator-owned du côté d'Image Comics. Geiger est une série post-apocalyptique, dans une Terre dévastée par une catastrophe nucléaire et où les survivants hors-la-loi s'affrontent pour survivre. Et n'oublions pas le coloriste Brad Anderson, compère indéboulonnable de l'équipe créative.

Qui sont les Scavengers d'une Terre mourante ? Geiger se passe durant les années qui suivent une guerre nucléaire qui a ravagé la planète, des hors-la-loi désespérés s'affrontent pour leurs survies dans un monde de chaos radioactif. Derrière les terrains vagues contaminés vit un homme dont même les Nightcrawlers et les Organ People ont peur. Certains l'appellent Joe Glow, d'autres The Meltdown Man. Son nom est... Geiger.

"Gary et moi travaillons secrètement sur Geiger depuis que nous avons fini Doomsday Clock en début d'année et on ne pourrait être plus heureux de réaliser notre premier creator-owned chez Image. Geiger s'inspire des premières années d'Image et des super personnages comme le Spawn de Todd McFarlane, Savage Dragon d'Erik Larsen et tellement d'autres qui étaient en première ligne de l'éditeur. C'était une période géniale pour nous en tant que lecteurs et on espère apporter à nouveau ce niveau d'enthousiasme pour l'inattendu et l'inconnu avec Geiger." déclare Geoff Johns.

Geiger #1 sortira en avril chez Image Comics.