La mini-série Man-Bat planifiée pour 2021

Initiallement prévue pour mai 2020, avant la crise sanitaire, la mini-série centrée sur le personnage de Man-Bat verra finalement le jour en février 2021. En cinq numéros, l'histoire est écrite par Dave Wielgosz er dessinée par Sumit Kumar.

Depuis des années Kirk Langstrom lutte avec son monstreux alter ego Man-Bat et le sérum qui l'a transformé. Mais il a finalement touché le fond après un gros échec et il s'apprête à reporter sa colère sur tous les citoyens de Gotham City . Est-ce que l'alliance entre Batman et le GCPD sera suffisante pour arrête Langstrom une bonne fois pour toutes ? Ou sera-ce le début d'une dévastation signée Man-Bat ?

Kyle Hotz signe les couvertures des deux premiers numéros. Sortie du premier le 2 février.