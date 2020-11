Une suite au film Constantine en développement

C'est la nouvelle qui sort un peu de nulle part et que l'on n'attendait pas, mais il semblerait qu'une suite au film Constantine serait actuellement en développement. Keanu Reeves donnait ses traits au personnage de John Constantine dans cette adaptation de la série Hellblazer de DC Comics, en 2005, par Warner Bros Pictures. Un film qui reste considéré comme un échec critique, même s'il a rapporté 230 millions de dollars au box-office mondial (pour un budget entre 75 et 100 millions).

C'est l'acteur Peter Stormare, qui interprétait Lucifer, et qui à travers un post Instragram reprenant un article de Total Nerd le citant comme l'un des meilleurs Satan de l'histoire du cinéma, annonce simplement "la suite est en travaux".

Une annonce bien étrange et il va falloir attendre pour en savoir un peu plus, notamment du côté de la Warner, et pouquoi pas également de Keanu Reeves, l'un des principaux concernés. Réalisé par Francis Lawrence, Constantine mettait aussi à l'affiche Rachel Weisz et Shia LaBeouf.