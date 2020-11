Geoff Johns confirme une possible suite à Three Jokers

Au vu des chiffres de vente qui en font le plus gros succès du Black Label de DC, et de l'épilogue de l'histoire qui lançait de nombreuses pistes pour la suite, l'hypothèse d'une suite à Batman: Three Jokers est donc forcément à l'esprit de beaucoup de personnes. Et le scénariste Geoff Johns vient de confirmer que c'est une réelle possiblité, et qu'il en a déjà discuté avec Jason Fabok.

Jay et moi avons effectivement une histoire que l'on souhaite raconter qui découle de l'un des nombreux épilogues et nous ne pouvons pas vraiment en parler plus longuement pour le moment, cela dit.

La fin du troisième et dernier numéro de la mini-série laissait effectivement des ouvertures pour la plupart des personnages, il sera donc intéressant de voir ce que les auteurs ont en tête et ce vers quoi ils vont se diriger, alors que rien n'est encore officiel pour le moment. Batman: Three Jokers sort en volume intégral le 17 novembre aux États-unis.