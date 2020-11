Un spin-off à Black Lightning envisagé

Selon Deadline, un spin-off à la série Black Lightning de The CW serait en réfléxion. Il serait consacré au personnage de Khalil Payne, alias Painkiller, interprété par l'acteur Jordan Calloway. L'épisode 7 de la quatrième saison à venir en 2021, sera ce qu'on appelle un "backdoor pilot", c'est à dire un épisode exclusivement centré sur le personnage et l'univers qui pourrait être mis en place dans un hypothétique spin-off, pour en étudier le potentiel, et valider ou non le projet.

Cet exercice du backdoor pilot est souvent utilisé du côté de la CW, notamment dans le ArrowVerse, c'est comme cela qu'ont été introduits The Flash ou Batwoman dans l'univers. Cela a aussi été récemment le cas avec Green Arrow and the Canaries, dont le sort n'est toujours pas connu. C'est un mécanisme qui avait aussi été utilisé sur la série Supernatural, mais qui avait pour le coup échoué à deux reprises.

Black Lightning reprendra en février 2021.