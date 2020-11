Un omnibus Predator chez Marvel

Alors que Marvel a récupéré les droits les franchises Alien et Predator il y a quelques semaines, on s'attendait à de nouvelles publications du catalogue existant, avant sans doute de passer à de la nouveauté. C'est en tout cas annoncé pour Predator, avec un omnibus qui reprend les toutes premières histoires de la franchise, à l'époque de la sortie du film en 1987, ainsi que de nombreuses mini-séries qui ont suivi chez l'éditeur Dark Horse à partir de 1989.

On retrouve ainsi au sommaire de ce premier volume de Predator: The Original Years Omnibus : PREDATOR (1989) #1-4, PREDATOR 2 #1-2, PREDATOR: BIG GAME #1-4, PREDATOR: COLD WAR #1-4, PREDATOR: THE BLOODY SANDS OF TIME #1-2, PREDATOR: RACE WAR #1-4, PREDATOR: BAD BLOOD #1-4, PREDATOR: INVADERS FROM THE FOURTH DIMENSION, PREDATOR: DARK RIVER #1-4, PREDATOR: STRANGE ROUX et PREDATOR: KINDRED #1-4 — plus des récits de DARK HORSE PRESENTS (1986) #46, #67-69 and #119; DARK HORSE COMICS #1-2, #4-7, #10-14, #16-18 et #20-21; ainsi que A DECADE OF DARK HORSE #1.

Voici la couverture de cet omnibus en Hardcover, signée Iban Coello, qui sortira le 21 juillet 2021. En espèrant que Panini Comics nous le propose également en France.