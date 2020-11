Une suite à Batman: Three Jokers ?

Attention, cette news a été dévoilée par Bleeding Cool. Et bien que le site soit considéré comme étant sérieux, il ne s'agit pas d'une annonce officielle. Il faut donc encore prendre des pincettes, pour le moment.

Selon ces derniers, une suite serait déjà en chantier concernant Batman: Three Jokers. Une annonce qui n'est pas si surprenante non plus lorsque l'on sait qu'il s'agit de la plus grosse vente de l'année 2020. Toujours selon eux, l'idée serait que cette histoire soit fermement intégrée à la continuité DC Comics (que cette dernière soit changée entretemps ou non).

Le site décrit cela comme étant le «DC Omniverse», avec des plans pour un numéro spécial en mars pour expliquer le statu quo de l'univers DC au cours des prochaines années.

Bien que le tout semble être la définition même d'un reboot, il est à noter que Bleeding Cool n'a pas utilisé le terme. Il est donc encore trop tôt pour se prononcer à ce sujet.