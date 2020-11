Un conflit avec une scénariste sur Superman & Lois

Alors que le tournage de la première saison de Superman & Lois est en cours, pour une diffusion à partir de février sur The CW, un conflit remonte entre la production et une scénariste, qui vient d'être virée. Nadria Tucker a tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer la situation, notamment le fait qu'elle a essayé d'apporter de la diversité dans les intrigues, et qu'aucune de ses idées ou corrections n'ont jamais été prises en compte.

Voici le message qu'elle a laissé sur Twitter :

Une nouvelle personnelle : Mercredi j'ai appris que mon contrat sur Superman & Lois n'allait pas être renouvelé, on n'a plus besoin de mes services, mes idées et mes premières versions de scripts étant médiocres (évidemment je ne suis pas d'accord sur ce point lol). Ceci, après des mois à essayer de montrer du doigt des blagues #meetoo dans les dialogues, à essayer de défendre le test de Bechdel, à essayer de me battre pour m'assurer que les seuls personnages noirs à l'écrans ne soient pas tous des vilains, à essayer de présenter des histoires pour les personnages féminins (il y en a une dans le titre de la série !), ce qui a été ignoré. Si j'ai l'air amère, c'est parce que ça craint. Des collègues m'ont assuré que je faisais du bon boulot, donc je sais que je ne suis pas folle. J'ai hésité à poster ceci mais mon propre bien-être mental demande à ce que je le fasse. La seule façon pour que les choses changent est de les exposer.

Aucun autre commentaire, ni réponse de la chaine ou du studio n'ont pour le moment été rapportés.