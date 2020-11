Première photo de tournage pour Spider-Man 3

Le troisième volet de la franchise Spider-Man partagée par Sony et Marvel Studios a débuté son tournage il y a peu, et en voici la toute première photo officielle ! Mais il y a une petite spécificité, Tom Holland a profité de cette occasion pour rappeler à tous de porter un masque, puisque sur cette photo, il en porte lui-même deux !

"Portez un masque, moi j'en porte deux..." a écrit Holland pour accompagner la photo.

Ce Spider-Man 3 est toujours assez mystérieux, rien n'a été révélé de son intrigue, ni son titre officiel d'ailleurs. On sait que Benedict Cumberbatch y reprendra son rôle de Doctor Strange, et que l'on y verra aussi le Electro de Jamie Foxx, qu'il a interprété dans la dernière saga en date avant celle-ci. Ce dernier élément, notamment, plus quelques rumeurs sur les présences de Tobey Maguire et Andrew Garfield, laissent penser qu'il pourrait s'agir officiellement de l'introduction du Multivers, donc du Spider-Verse.