[Sorties Comics] Vendredi 06 Novembre

Darwin ne rêve que d'une seule chose : monter sur scène pour déclamer du Shakespeare durant le prochain festival de théâtre de l'école !

Mais lorsque Rocky lui raconte qu'un ancien élève serait mort du trac pendant une représentation et hanterait depuis les planches du collège, Darwin est pris de panique. Pour détourner le problème, il participe à l'audition avec son frère, dissimulé sous son costume. Tout semblait se passer comme sur des roulettes, jusqu'au moment où le jeune garçon mentionne accidentellement la-pièce-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom et déchaîne sur l'ensemble de ses camarades la colère du terrible fantôme d'Elmore...

Contenu vo : The Amazing World of Gumball: Midsummer Nightmare

