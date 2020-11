Kat Dennings ne sait pas si elle sera dans Thor: Love & Thunder

Parmi les personnages qui semblent un peu oubliés dans la franchise Thor au cinéma, on retrouve celui de Darcy Lewis, interprété par Kat Dennings. Elle a été présente dans les deux premiers films de la saga, majoritairement dans le but d'apporter des éléments de comédie, et puis plus rien. Pas totalement, puisqu'elle sera de retour dans la série WandaVision qui débute en fin d'année sur Disney+, mais concernant Thor , cela semble mal engagé et même elle est dans le flou.

Non, toujours aucune idée ! Je ne pense pas que je suis dedans. Je pense qu'on me l'aurait déjà dit. Donc ma réponse est que je n'en ai littéralement aucune idée, et encore moins qu'avant.

Dennings s'est malgré tout exprimée sur le prochain film, et notamment le fait que Natalie Portman soulèvera le marteau pour devenir la nouvelle Thor .

Je pense que c'est du génie, la chose la plus géniale que j'ai jamais entendue. Je pense que c'est brillant. Je veux dire, Portman, vous savez, c'est une actrice rock star, elle peut tout faire. En tant que fan, je suis juste enthousiaste de voir ça.

Thor: Love and Thunder réalisé par Taika Waititi est actuellement prévu pour février 2022.