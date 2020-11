[Preview VO] Tales from the Dark Multiverse: Batman: Hush #1

La preview VO de Tales from the Dark Multiverse: Batman: Hush #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Phillip Kennedy Johnson et est dessiné par Dexter Soy. Il sortira demain pour 5.99$.

Suite au succès écrasant des récits tirés du Dark Multiverse de l'année dernière, DC revient avec cinq nouveaux récits qui vont explorer des chronologies sombres et tordues des histoires les plus emblématiques de DC. Cela débute avec l'histoire qui a eu un grand impact dans l'ère moderne de Batman ... Hush ! Le récit historique a présenté l'ami d'enfance de Bruce Wayne , Tommy Elliot, alors qu'il tentait de détruire le Chevalier Noir ... mais que se passerait-il si Tommy avait ruiné la vie de Bruce alors qu'ils étaient encore enfants ?