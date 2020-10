Le porte-parole de Joss Whedon répond à Ray Fisher

Cela devient un vrai feuilleton, mais si nous vous partageons les dires des uns, il faut bien publier les réponses des autres également. Alors c'est reparti pour un tour ! Après les nouvelles accusations de Ray Fisher partagée dans la journée, notamment sur un certain "whitewashing" dont ont pu faire preuve Joss Whedon et son équipe de production, le réalisateur a répondu par l'intermédiaire de son porte-parole. Fisher a notamment accusé Whedon d'avoir demandé à éclaircir la couleur de peau d'un acteur en post-production.

Mr. Fisher n'a aucune preuve directe pour supporter les accusations folles faites à l'encontre de Mr Whedon et autres associés sur le film. Il a admis son manque de preuve à Forbes en admettant que "on l'a informé" des faits, sans identifier qui l'a informé, ni quand il a supposément été informé concernant le changement de couleur de peau. En réalité, rien de la sorte ne s'est produit. Comme il est standard sur presque tous les films, il y avait beaucoup de gens impliqués dans le mixage final du film, incluant les monteurs, les responsables des effets spéciaux, le compositeur, etc. avec le coloriste sénior responsable de la dernière version en termes de ton, couleurs et ambiance. Ce processus était encore plus compliqué sur ce projet puisque Zack a tourné sur bande, alors que Joss en digital, ce qui a demandé à l'équipe, menée par le coloriste sénior qui avait déjà travaillé avec Zack sur d'autres films, de concilier les deux.