Le reboot de Blade devait être une série TV

Dans une ère dominée par les plateformes de streaming et les séries TV qui les accompagnent, il n'est pas surprenant de voir de plus en plus de studios se laisser tenter, et notamment Marvel Studios, qui commence à se développer un catalogue conséquent. Dans ce contexte, ce ne sera pas une grosse surprise d'apprendre que le reboot de Blade était initallement prévu comme une série TV.

C'est l'acteur Mahershala Ali, qui interprétera Blade à l'écran, qui révèle l'information, précisant aussi qu'il pense à ce rôle depuis son travai sur Luke Cage.

Le jour où Luke Cage a été diffusée, je me suis tourné vers mon agent et je lui ai demandé "Ils font quoi avec Blade ?". Parce que j'entendais qu'ils essayeaient de le relancer. Et c'était chouette pour moi d'être dans cet espace TV de Marvel. Mais pour moi, mon but a toujours été les films. Donc il y a eu ce long precessus de discussion, tout du moins dans le département télévision, parce qu'ils voulaient à nouveau en faire une série, mais pas nécessairement, et ils voulaient récupérer les droits malgré tout, et toutes ces choses qui se sont passées et qui ont pris quelques années. Je voulais simplement qu'on pense à moi. Parce que j'avais un lien, en tout cas dans mon esprit, avec Wesley Snipes qui remontait au lycée lorsque les gens disaient que l'on se ressemblaient.

On rappelle qu'une première série avait vu le jour sur Spike TV en 2006, pour seulement 12 épisodes. Concernant le film, il est encore bien trop tôt pour avoir des informations, on sait simplement que Marvel recherche actuellement un scénariste.