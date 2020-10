Les dates de retour pour les séries du CWverse

Avec des diffusions arrêtées depuis le printemps et des productions qui ont repris depuis septembre, on attend avec impatience le retour des séries DC Comics de la chaine The CW, ou comme on doit l'appeler désormais, le CWverse. La majorité des dates de reprise viennent enfin d'être révélées par la chaine.

Malgré ce qui avait été annoncé, seule Batwoman reprendra au mois de janvier, ce sera le 17. Alors que The Flash et Superman and Lois reprendront le 23 février, l'un après l'autre, respectivement pour leurs saisons 7 et 1. Pour Black Lightning, saison 4, ce sera juste un peu avant, le 8 février. Concernant Supergirl et DC's Legends of Tomorrow, ce n'est pas encore annoncé puisque ce ne sera pas avant la mi-saison.

Hors univers DC, Riverdale reviendra le 20 janvier pour sa cinquième saison.