Bryan Edward Hill au scénario du reboot Power Rangers

On ne perd pas de temps du côté d'Hasbro et eOne pour lancer le reboot de la franchise Power Rangers puisqu'un scénariste a déjà été choisi pour écrire le nouveau film. Il s'agit de Bryan Edward Hill , qui est loin d'être étranger au monde des comics puisqu'il a travaillé sur la série TV Titans, et a écrit des comic books tels que Batman and the Outsiders, Fallen Angels, Detective Comics et Killmonger. Il a, entre autres, aussi travaillé sur la série TV Ash Vs Evil Dead.

La franchise est désormais sous la houlette de Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), qui est d'ailleurs pressenti pour réaliser le film, alors qu'un univers partagé entre le cinéma et la télévision est en ligne de mire du studio eOne qui a récupéré les droits de la franchise.