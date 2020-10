Oscar Isaac sera Moon Knight sur Disney+

Le casting pour les nouvelles séries Marvel à venir sur Disney+ continue, après l'attribution du rôle de Ms. Marvel à Iman Vellani, et possiblement de She-Hulk à Tatiana Maslany (ce qu'elle dément pour le moment), c'est au tour de Moon Knight d'avoir trouvé son personnage principal ! Il s'agira d'un acteur de calibre avec Oscar Isaac !

Isaac est désormais plus que reconnaissable grâce à son rôle dans la dernière trilogie Star Wars, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il a déjà des liens avec les comics, puisqu'il a interprété le vilain Apocalypse dans X-Men: Apocalypse.

Pas de date et peu d'information sur la série, si ce n'est que Jeremy Slater (Umbrella Academy) en est le showrunner. Mais au moins, ça bouge niveau casting.