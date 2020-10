Fin de tournage pour le film Shang-Chi

Alors que les tournages de films à gros budgets, et notamment de super-héros, font beaucoup parler ces derniers temps, et ont tous pu plus ou moins reprendre ces dernières semaines ; l'un des héros Marvel, lui, a tranquillement terminé sa production de son côté. En effet, la fin de tournage est officiellement annoncée pour Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

C'est l'acteur principal Simu Liu qui l'a annoncé sur Instagram, avec une photo en compagnie du réalisateur Destin Daniel Cretton. Il donne rendez-vous à tous les fans dans neuf mois pour la sortie du film, c'est effectivement la date qui est actuellement bloquée, le 9 juillet, mais rien ne dit qu'elle soit maintenue en fonction du contexte sanitaire.

Grâce au site TheWrap, on peut aussi découvrir un message engagé de l'acteur posté sur un groupe Facebook privé, dont lequel il exprime notamment sa fierté de lancer le premier film de super-héros 100% asiatique.