Des personnages du MCU réinventés pour Falcon & Winter Soldier

Les séries Disney+ du MCU, en plus d'étendre cet univers partagé et désormais multi-plateforme, seront l'occasion de remettre en avant des personnages secondaires que l'on a peu vu au cinéma. C'est ce que s'apprête à faire The Falcon & The Winter soldier , si l'on en croit l'un des scénaristes, Derek Kolstad.

La série va être tellement cool. Je suis vraiment très fier et honoré de ce qu'elle est devenue. Voilà ce que je peux dire : en grandissant, tout le monde s'amuse à critiquer Robin . Mais Robin est plutôt badass, et est devenu badass dans les comics. Prenez des personnages secondaires et mettez-les dans des rôles principaux, et ils sont plus cools. Plus intéressants. Il y a plus d'humanité, plus de désir, plus de douleur, en essayant de cibler qui ils sont vraiment. Ce que je peux dire c'est que d'anciens personnages des films Marvel seront de retour. On les travaille et les réinvente de manière à changer notre façon de raconter ces histoires. C'est vachement bien.

D'abord prévue en août, la série qui verra le retour d'Anthony Mackie et Sebastian Stan dans les rôles respectifs du Faucon/Sam Wilson et de Bucky Barnes est désormais repoussée à une date inconnue en 2021. On y retrouvera aussi les personnages de Sharon Carter (Emily VanCamp) et Helmut Zemo (Daniel Brüh, qui eux aussi, méritent un peu plus de temps dans le MCU.