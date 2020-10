Peter David revient sur Maestro pour une mini-série

Le scénariste Peter David va avoir l'occasion de revenir et d'approfondir son histoire Future Imperfect, publiée en 1992-93, avec une nouvelle mini-série centrée sur le personnage de Maestro, intitulée War And Pax. La mini-série fera 5 numéros en tout, avec Javier Pina au dessin et une couverture du premier numéro de Dale Keown.

L'homme aussi connu sous le nom de Hulk désormais ne répond qu'au nom de Maestro ! Après avoir écarté l'ancien dirigeant de Dystopia, Maestro vise maintenant encore plus haut. Avec une ambition sans limite, Maestro décide qu'il est temps pour la planète Terre de le reconnaître comme son seul et unique Dieu. Mais Maestro va vite se rendre compte qu'il n'est pas le seul immortel qu'il reste... Et s'il veut réellement dominer la planète, il va devoir affronter les plus puissants êtres de la création !

Maestro: Pax and War #1 sort en janvier 2021.