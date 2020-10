Un one-shot Immortal Hulk: Flatline

En janvier, un one-shot chez Marvel étendra l'histoire de Bruce Banner et de Hulk , en parellèle de la série régulière d'Al Ewing et Joe Bennett. Il s'intitule Immortal Hulk : Flatline et sera entièrement réalisé par Declan Shalvey.

Tous les matins, Bruce Banner se réveille dans un nouvel endroit. Hulk essaie de lui dire quelque chose, mais bruce a en plus qu'assez de son alter-ego vert. Lorsqu'un ennemi shooté aux rayons gamma se pointe dans une petite ville du Nouveau Mexique, Bruce est contraint de confronter la source de sa colère... et les fans seront surpris.