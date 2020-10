Le plein de tie-ins pour King in Black

Après son lancement en décembre, l'événement King in Black va prendre encore plus de place au sein des publications Marvel en janvier. De nouveaux tie-ins se focalisant sur des personnages "oubliés" et des séries régulières qui se joignent à la fête, l'arrivée de Knull sur Terre mobilisera tout le monde.

On commence avec la cover de King in Black #3 où Thor est en face-à-face avec le dieu des symbiotes. Puis on continue avec les traditionnelles mini-séries parallèles à l'event. Planet of the Symbiotes proposera deux histoires à chaque numéro : la première verra Clay McLeod Chapman & Giui Vilanova s'intéresser à Scream pendant que Frank Tieri & Danilo Beyruth s'occuperont de l'institut Ravencroft. Jason Aaron & Torunn Gronbekk relanceront les Valkyries avec l'aide de Nina Vakueva.

Puis Seanan McGuire retrouvera Gwenpool dans Gwenom vs Carnage illustré par Flaviano. Une mini-série en 3 numéros de Matthew Rosenberg & Juan Ferreyra autour des Thunderbolts verra Wilson Fisk rassembler une nouvelle itération de l'équipe pour protéger New York avec notamment Taskmaster, Rhino ou Star. Enfin, Black Knight aura droit à un one-shot par Simon Spurrier & Jesus Saiz dans lequel le héros fera un saut à Shanghai pour aider les héros locaux.

Que ce soit à New York ou dans l'espace, Knull sera également omniprésent dans les ongoings. Cinq titres seront ainsi liés à l'événement : Daredevil #26, Deadpool #10, Guardians of the Galaxy #10, Savage Avengers #17 et S.W.O.R.D. #2 avec les équipes créatives habituelles derrière chacun de ces titres.