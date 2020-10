Falcon & Winter Soldier : Danny Ramirez au casting

Alors que la production de la série a redémarré récemment, un nouvel ajout au casting de The Falcon & The Winter soldier a été révélé par THR. Danny Ramirez (The Gifted, On My Block) rejoint la distribution de la série dans un rôle tenu secret.

Seule indication, il s'agirait d'un "rôle clé", ce qui laisse une nouvelle fois place à la spéculation. En attendant, le tournage se poursuit en République Tchèque pour une date de sortie qui ne devrait pas intervenir avant 2021 sur Disney+.

Pour rappel, la série verra également les grands débuts dans le MCU du U.S. Agent joué par Wyatt Russell dont un premier aperçu a déjà été dévoilé. Sharon Carter et Baron Zemo seront également de la partie, toujours interprété par les mêmes acteurs.