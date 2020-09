Falcon & Winter Soldier : 1er aperçu de U.S. Agent

Il était annoncé qu'un personnage de la mythologie de Captain America ferait ses débuts dans le MCU avec la série The Falcon & The Winter soldier , à savoir John Walker, aka U.S. Agent. Il sera interprété par l'acteur Wyatt Russell et nous avons enfin un tout premier aperçu de l'apparence qu'aura le personnage dans son costume. Sur une photo officielle du tournage de la série, on voit le personnage sortir de l'hôtel de ville d'Atlanta et saluer la foule présente.

Introduit en tant que Super-Patriot en 1986, Walker prendra le rôle de Captain America durant une courte période où Steve Rogers refusera de l'incarner, et deviendra ensuite U.S. Agent.

The Falcon and the Winter soldier arrive sur Disney+ en 2021.