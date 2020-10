The Batman : Teasing de l'existence de Superman, Wonder Woman et Flash et plus

DC Comics a beau avoir déclaré que le film The Batman n'allait pas être dans la continuité du DCEU, il semblerait bien que le film ne sera pas 100% indépendant non plus. En effet, plusieurs éléments de tournages ainsi que plusieurs photographies ont levé le voile sur l'existence de pas moins de trois autres super-héros dans le film. Comme le titre de la news l'indique, il est évident que Batman, dans le film The Batman , combattra le mal dans un monde qui connait Superman, Wonder Woman et Flash . Bien sûr, cela ne veut pas dire que le Chevalier Noir va les croiser, mais bien que l'on peut les apercevoir (d'une façon ou d'une autre) ou, au moins, les mentionner.

Concernant les deux premiers super-héros, leur existence est confirmée puisque deux personnes sont déguisés en Superman et Wonder Woman . Même en admettant qu'il s'agit là de simples cosplay, cela sous-entend que le monde les "connait" :

A noter qu'un petit malin a dit qu'il était également possible que les deux personnages soient déguisés en Superman et Wonder Woman , deux personnages de comics et non en véritable super-héros qui pourraient croiser Batman . C'est peu probable, mais cela reste, effectivement, une possibilité.

Concernant Flash , c'est un petit peu plus discret puisqu'il s'agit tout simplement du logo qui est apparu sur un mur :

Enfin, pour ceux qui pensaient que le film allait se passer dans le passé ou dans le futur du DCEU, ce qui expliquerait le fait que le film n'en fasse pas réellement partie, sachez que ce n'est pas le cas. Une photo du tournage met en avant le logo d'une compagnie de taxi avec l'année 2019. Autrement dit, le film The Batman se passe bien, à peu près, au même moment que la majorité des autres films du DCEU... C'est juste qu'il n'en fait pas partie.

De votre côté, comment pensez-vous que le film va gérer l'existence des autres super-héros ?