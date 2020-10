[Review TV] Helstrom 1x01 - Mother's Little Helpers

La première saison de la nouvelle série Marvel, Helstrom, est disponible depuis hier sur la plateforme de streaming Hulu. Voici nos avis sur le premier épisode, n'hésitez pas à réagir et à partager votre avis sur les débuts de cette nouvelle série.

JULIEN

La nouvelle série Marvel débarque sur Hulu avec une première saison de 10 épisodes. Helstrom n’a de Marvel que le nom, puisque c’est librement inspiré de personnages de la maison des idées, mais ne vous attendez pas à retrouver l’univers Marvel que l’on connait, on est clairement sur quelque chose de différent. Rien que dans le genre, que l’on nous a vendu comme de l’horreur mais qui reste clairement dans la catégorie du fantastique, mais du fantastique tout de même très esthétique et qui n’hésite pas à faire trembler, comme on va le voir.

La scène d’ouverture nous rappelle tous les clichés des séries fantastiques médiocres que l’on a avalé au fil des années, et on se dit que nos craintes étaient justifiées (les miennes, en tout cas) ; on va avoir droit à une série lambda sans rien de bien original. Heureusement, les scènes suivantes remontent tout de suite le niveau avec les introductions successives de Daimon, Ana, et sans doute l’un des grands méchants de la série. Quelques clichés et facilités aussi, mais aisément détournées et excusées, les premières apparitions du frère et de la sœur sont rudement efficaces et ont beaucoup d’allure. C’est une chose qui marque sur ce premier épisode, les deux personnages (et par conséquent les acteurs) ont énormément de charisme, qui est mis en valeur par l’écriture et la réalisation. Les acteurs secondaires assurent aussi et dans l’ensemble, les dialogues évitent les gros pièges qui pourraient être d’essayer de faire trop d’humour et de second degré. Le ton est sérieux et on reste sur cette ligne de conduite tout du long, ce que je trouve paradoxalement assez rafraichissant.

Ce pilote met en place la famille Helstrom et son passé, en les découvrant à travers un personnage tiers qui représente plus ou moins le téléspectateur. C’est un outil narratif souvent utilisé mais qui fonctionne toujours aussi bien. Suffisamment d’éléments sont dévoilés pour comprendre les enjeux globaux et les relations entre les personnages, et accessoirement pour avoir envie de revenir pour la suite, mais on sent qu’il en reste encore beaucoup sous le pied pour la suite, qui devrait à minima remplir cette première saison. Le frère et la sœur interagissent peu sur ce premier épisode, ce qui est voulu pour rendre l’une des scènes finales encore plus réjouissantes. La relation est malgré tout déjà travaillée et s’avère prometteuse pour la suite.

Un autre élément marquant de ce pilote est l’esthétisme de la série. Je ne m’attendais pas à du niveau CW mais pas forcément non plus à quelque chose de très élevé, et Hulu a clairement mis les moyens, ce qui se ressent. L’ambiance est vraiment intéressante, la photographie est maitrisée et la réalisation, sans génie ou grosse prise de risque, est efficace. Tous les éléments qui frôlent l’horreur sont bien travaillés et réalistes et les scènes importantes et marquantes, comme celles dans la cellule de la mère, sont très bien réalisées. Même un montage sur une musique de Peter Gabriel en plein épisode passe impeccablement, alors que c’est toujours un peu casse-gueule.

Dans l’ensemble, si je ne partais pas confiant, ce pilote m’a très agréablement surpris par son niveau qualitatif et son ton assez juste, qui évite les pièges dans lesquels tombent souvent ce genre de séries fantastiques. Il est difficile de mettre le doigt sur de gros défauts, tout fonctionne plutôt bien sur ce premier épisode. Je garde malgré tout des réserves sur le potentiel à long terme de la série, il faudra voir si un tel niveau qualitatif et si l'intérêt peuvent être maintenus sur les neuf autres épisodes de cette première saison.

Note : 4/5

Cyrille

Helstrom est une série qui s'attaque au côté démoniaque de l'univers Marvel, pile pour la période d'Halloween ! Alors que vaut-elle ?

Pour être tout à fait franc, je suis assez mitigé sur ce premier épisode. En effet, on a pas mal de bons points comme de mauvais points. Pour commencer, comme l'a souligné mon collègue, la photographie est efficace, de même que les décors. Le jeu d'acteur est globalement bon et les effets spéciaux aussi. Donc on apprécie qu'il y ait un réel travail sur l'atmosphère de la série. De plus, la musique, bien que typique des films d'horreurs, est bien amenée et empêche de tourner en ridicule les scènes. Pour une "petite" série, cela fait vraiment plaisir à voir.

Néanmoins l'intrigue de ce premier épisode n'est probablement pas la meilleure façon d'introduire cet univers. En effet on découvre la famille Helstrom, on suit leur quotidien, nous montrant leur personnalité et malheureusement on rajoute à cela des longueurs et on finit par s'ennuyer. Alors certes, maintenant qu'ils sont bien introduits on n'aura pas à devoir repasser par là par la suite mais autant raccourcir l'épisode du coup. Mais encore, on a le droit à certains clichés des films d'horreurs qui cassent l'immersion dans l'épisode, même si ces derniers sont surtout présents au début, c'est vraiment dommage. Pour conclure, la série a du potentiel mais il faut voir sur la durée si elle arrive à trouver un rythme plus dynamique et arrête les clichés.

Note : 3/5