Le film Static Shock produit par Michael B. Jordan

C'est en août dernier lors de la DC FanDome qu'avait été annoncé le retour du label Milestone, avec notamment le développement d'un film sur le personnage de Static Shock. On apprend aujourd'hui que c'est l'acteur Michael B. Jordan qui va produire le projet, avec sa société Outlier Society.

"Je suis fier de prendre part à la construction d'un nouvel univers centré sur des super-héros noirs; notre communauté le mérite. Outlier Society est engagé à donner vie à divers comic books sur plusieurs plateformes et nous sommes enthousiastes de nous associer à Reggie [Hudlin] et Warner Bros. pour cette première marche." annonce Jordan. Une franchise Milestone sur différentes plateformes est effectivement dans les plans si Static Shock est un succès.

L'acteur n'est bien évidemment pas inconnu du grand public et des films adaptés de comic books, puisqu'il a à la fois interprété la Torche dans Fantastic Four et le vilain Killmonger dans Black Panther.