Ectokid de Clive Barker adaptée en série TV

Clive Barker, le grand romancier d'horreur et scénariste/réalisateur au cinéma (Hellraiser, Candyman) avait créé une série pour Marvel en 1993, dans le label Razorline de l'époque, intitulée Ectokid. Fils d'un mortel et d'un fantôme, Dexter Mungo avait le pouvoir d'interagir avec la membrane interdimensionnelle nommée Ectosphère. Barker a annoncé que cette série était actuellement en développement pour la télévision, ainsi que plusieurs autres adaptations de ses oeuvres.

Durant ce dernier mois, plusieurs projets que j'ai toujours voulu voir adaptés en films ou en série TV ont été choisis par des producteurs et seront transformés pour la télévision ou le cinéma dans les prochaines années. Cela inclut : Imajica, Weaveworld, Nightbreed, d'autres histoires des Books of Blood et une série basée sur le comic book Ectokid. Il y en a d'autres en travaux, mais ceux-ci avancent bien.

Peu de précisions donc pour le moment sur cet obscur projet Ectokid, qui n'aura connu que neuf numéros en comics, la série étant écrite par James Robinson et Lana /Lilly Wachowski, et dessinée par Steve Skroce, Bob Dvorak et John Kalisz.