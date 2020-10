Batman et Catwoman à moto sur le tournage de The Batman

Après une première grosse vague d'images du tournage de The Batman hier, présentant notamment le Pingouin (Colin Farrell) et Selina Kyle (Zoë Kravitz), une vidéo est dévoilée aujourd'hui, présentent Batman (Robert Pattinson) sur sa moto, accompagné de ce qui semble être Catwoman et sa propre moto. La Batmoto et la Catmoto, en somme !

On les voit se préparer et démarrer ensemble, il semble que ce bout de scène ait été présenté librement au public cette fois et ne soit pas forcément des images volées.

Le film de Matt Reeves reprend enfin son tournage à plein gaz après une grande pause due à la crise sanitaire et une autre suite à la contraction du virus par Pattinson. Le film est désormais prévu pour mars 2022.