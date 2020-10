[Preview VO] DC The Doomed and the Damned #1

La preview VO de DC The Doomed and the Damned #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par John Arcudi, Marv Wolfman, Saladin Ahmed, Alyssa Wong , Ken Porter et Travis Moore, entre autres, et est dessiné par Leonardo Manco, Riley Rossmo, Mike Perkins, Tom Mandrake, entre autres. Il sort aujourd'hui pour 9.99$.

C'était une nuit sombre et orageuse lorsque les créatures du DC Universe ont commencé à émerger de leurs repaires dans l'air frais du soir. Les contes du macabre, du meurtrier et du morbide abondent dans ce numéro spécial sur les mosntres et le chaos ! Que se passe-t-il lorsque Batman rencontre une véritable légende urbaine après avoir prononcé son nom trois fois devant un miroir, ou lorsque Madame Xanadu fait appel à Man-Bat pour abattre un spectre ténébreux ? Et qui peut empêcher un démon intergalactique de transformer des gens en bêtes-grenouilles ? Seule l'improbable équipe composée de Green Lantern et d'Etrigan ! Tout cela et sept autres contes !