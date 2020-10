[Preview VO] Star Wars: Darth Vader #6

La preview VO de Star Wars: Darth Vader #6 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Greg Pak et est dessiné par Raffaele Lenco. Edité par Marvel, il sortira dès demain pour 3.99$.

La punition !

Dark Vador n'est pas parvenu à faire passer son fils, Luke Skywalker, du côté obscur de la Force. Non... Luke était trop faible pour rejoindre son père en renversant l'Empereur Palpatine. Vador a cherché à se venger de ceux qui lui ont caché Luke durant toutes ces années... Et, ce faisant, il a failli trahir son maître. Et cela n'a pas échappé à Palpatine... Il est l'heure de la prochaine leçon de Vador.