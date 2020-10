Un one-shot Planet of the Symbiotes en janvier

L'event de cet hiver du côté de Marvel se déroulera dans l'univers de Venom , avec la mini-série King in Black, qui découle du travail de Donny Cates et Ryan Stegman sur la mythologie des symbiotes. La portée de ce event s'étend un peu puisqu'un one-shot est annoncé pour le mois de janvier : Planet of the Symbiotes.

Le numéro comportera deux parties qui reviennent sur l'histoire des symbiotes. La première sera réalisée parClay McLeod Chapman et Guiu Vilanova et centrée sur Scream, et la deuxième par Frank Tieri et Danilo Beyruth, qui reviendra sur l'institut Rovencroft et son rôle dans l'héritage de Knull. La couverture est réalisée par Tony Moore.

King in Black verra le puissant Knull s'attaquer directement à la Terre et l'univers Marvel tout entier. Un event en cinq numéros qui débute le 2 décembre.