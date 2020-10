Guide de lecture : les titres Alien et Predator de Vestron

Si vous êtes amateur d'horreur et de science fiction (et notamment des bébêtes toutes mignones du type Alien et Predator), vous n'êtes sans doute pas passer à côté de la nouvelle tombée au mois de juillet : Disney a racheté la Fox. Par extension, cela veut également dire que Disney a récupéré les droits d'Alien et de Predator, entre autre. Et à moins que Disney décide de mettre en place un nouvel éditeur de comics dédié à ces deux univers, ce qui est possible, mais hautement improbable, cela revient à dire que Marvel a récupéré les droits de ces deux univers. Du côté de la France, cela veut également dire que, dès 2021, cela sera à Panini Comics de s'y coller.

Mais nous ne sommes pas encore en 2021 ! Et Vestron, l'éditeur en charge de ces deux univers jusqu'à la date fatidique, a effectué un travail conséquent et de qualité ces deux dernières années. Aussi, MDCU a décidé de vous faire un petit guide de lecture d'une dizaine de titres de l'éditeur autour d'Alien et de Predator. L'occasion pour tous les amateurs du genre de faire le point sur la situation et, pourquoi pas, de récupérer les titres avant qu'ils ne soient plus disponibles (dans les faits, certains ne sont déjà plus disponibles, malheureusement).

Aliens, la série originale :

En théorie, rien que ce titre devrait suffire aux fins observateurs afin de savoir où se situe le titre dans la continuité Alien. En effet, officiellement, le titre "Alien 2" n'existe pas. Il s'agit d'Aliens, le retour. Il s'agit également du seul titre de film à avoir mis un "s" à Alien. Vous l'aurez compris, ce titre est donc la suite du film de James Cameron, sorti avant même que le troisième film Alien le pointe le bout de son nez. Le comics est écrit par Mark Verheiden et est dessiné par Mark A. Nelson. Il est sorti en décembre 2019 pour 16.95€. Un titre qui permet aux fans de continuer de suivre les personnages de Hicks et de Newt. Une lecture qui nous fait revenir sans aucun mal en 1986. Une bonne surprise.

Alien 3, le scénario abandonné :

Même principe que pour le titre ci-dessus. Ici, vous avez donc la suite du deuxième film. Cette fois, il s'agissait même du scénario du troisième film mais avant qu'il ne subisse réécriture sur réécriture. Ici aussi, vous avez donc de nombreux liens avec les opus précédents et la reprise des personnages (ce qui n'est pas le cas pour la version définitive du troisième film, à l'exception de Ripley, bien sûr). On s'éloigne clairement du deuxième opus mais les idées n'en restent pas moins intéressantes. Une bonne lecture. Il est écrit par William Gibson et est dessiné par Johnnie Christmas. Il est sorti en janvier 2020 pour 17.95€.

Aliens Perdition :

Cette fois, il s'agit d'un titre un petit peu plus libre dans le sens où il n'a pas pour objectif d'être la suite officielle d'un film. Lecture rapide et fun, le rythme est très bon et permet au lecteur de plonger dans l'univers sans aucun problème pour n'en sortir qu'à la toute fin. L'intrigue est plus simple que pour les autres titres mais elle n'en reste pas moins efficace. En somme, une lecture moins prise de tête, plus accessible mais qui a tout de même conservé l'essence du premier film. Il est sorti le 24 mai 2019 pour 10.95€.

Aliens Cendres, Dust to Dust

Tout comme Aliens Perdition, il s'agit d'un titre un petit peu plus libre. Le titre tire son épingle du jeu du fait qu'il rende hommage à la mythologie Alien mais tout en ajoutant sa pièce à l'édifice. On ajoute de nouvelles idées, on prend des risques, et le résultat final et plutôt payant. L'équipe créative est composée de Gabriel Hardman et Rain Beredo. Il est sorti le 27 juin 2019 pour 14.95€.

Aliens Défiance et Aliens Résistance :

Il s'agit des deux titres écrits par Brian Wood. Résistance étant la suite de Défiance. Le premier tome de Défiance est sorti en décembre 2019 pour 17.95€ tandis que le premier tome de Résistance est sorti le 24 juillet 2020 pour 16.95 euros. Cette fois, les comics se situent entre le premier et le deuxième film. Pour autant, Défiance va suivre son propre chemin tandis que Résistance va avoir plus de liens directs avec l'univers notamment grâce au personnage d'Amanda Ripley, la fille d'Ellen Ripley, tout en remettant en avant le personnage de Zula Hendricks, l'héroïne d'Aliens : Défiance. Au-delà de la créature en elle-même, cette fois, l'idée est bien de se dresser contre Weyland-Yutani qui désire utiliser les Xénomorphes comme armes de guerre. Il s'agit de très bonnes lectures qui proposent quelque chose de différent de ce que l'on a l'habitude de lire.

Predator Intouchable :

Un titre bourrin qui a le mérite d'aller plus loin dans la mythologie des Predators. Ainsi, nous découvrons les Predators "Bad Blood", autrement dit des Predators qui n'ont aucun problème à l'idée de défoncer d'autres Predators. Ajouter à cela un Predator "flic" et des membres de la CIA et vous avez un bon gros bordel qui devrait plaire à la plupart des fans. Il est sorti le 21 Février 2019.

Predator Chasseur :

Un titre en deux volumes qui possède un lien avec Predator Intouchable. Ici, le principe est assez simple : Les Predators passent de prédateur à proie. Une idée qui peut aller à l'encontre même de l'univers mais qui, d'un autre côté, a le mérite de proposer quelque chose de nouveau et, finalement, d'assez intéressant à suivre. La partie graphique est assez exceptionnelle notamment grâce à la mise en scène et à la colorisation. Le premier tome est sorti le 7 février 2019 pour 16.95€ et a été écrit par Chris Wagner et dessiné par Francesco Ruiz Velasco.

Judge Dredd Aliens Predator : La Totale :

C'est bien connu, plus on est de fous, plus on se fout sur la gueule ! Ici, le comics est un petit peu différent puisqu'il contient, en réalité, trois titres : Judge Dredd /Aliens: Infestation, Judge Dredd /Predator: Confrontation et Judge Dredd /Aliens/Predator: Extermination. Bien sûr, chaque titre possède ses qualités et ses défauts mais de manière générale, les crossovers sont plutôt bons. Par contre, il est à noter que, pour le coup, c'est surtout l'univers de Judge Dredd qui est mis en avant. Il est sorti en mars 2019 pour 25.95€.

Voilà pour ce petit guide de lecture des titres Alien et Predator de Vestron. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive mais avez ici déjà de sérieuses pistes pour voir ce qui pourrait le mieux vous convenir.

