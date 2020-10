Alors que le dernier film en date de la franchise X-Men, The New Mutants, est sorti en août au cinéma et arrive bientôt en Blu-ray, une scène coupée qui fera partie des bonus a été dévoilée en avance. Elle est centrée sur Magik (Anya Taylor-Joy) qui apprécie peu la présence de Wolfsbane (Maisie Williams) et Mirage (Blu Hunt) dans sa chambre.

Le Blu-ray du film sortira le 17 novembre aux USA, pas encore de date pour une distribution française.