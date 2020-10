Feu vert pour la série Green Lantern sur HBO Max

HBO Max a enfin donné son feu vert pour la série "live" Green Lantern, avec une première saison qui devrait compter dix épisodes. Le showrunner qui a été choisi est Seth Grahame-Smith, qui a écrit les films The Batman lego Movie et Dark Shadows, ainsi que les romans Abraham Lincoln: Vampire Hunter et Pride and Prejudice and Zombies, adaptés au cinéma. Il sera accompagné aux scénarios par un vétéran du ArrowVerse (oups, CWverse), Marc Guggenheim, qui était d'ailleurs le co-scénariste du film Green Lantern de 2011.

Quelques informations sont ainsi dévoilées, notamment sur les personnages présents dans la série. Pas de Hal Jordan , John Stewart ou Kyle Rayner, mais le duo Simon Baz et Jessica Cruz, ainsi que Guy Gardner et Alan Scott (dans sa version récente homosexuelle). On y retrouvera également les indéboulonnables Kilowog et Sinestro , et de nouveaux membres du corps des Green Lantern créés pour la série.

Green Lantern rejoint ainsi un catalogue DC qui grandit sur HBO Max, avec les projets à venir Justice League Dark, Peacemaker (Suicide Squad) et la série The Batman sur la police de Gotham. En plus de toutes celles déjà existantes, bien sûr.