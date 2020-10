Un one-shot Riverdale sur les South Side Serpents

Lors du panel Beyond Riverdale à la Comic Con de New York a été annoncé un one-shot consagré au groupe des South Side Serpents. Il sera écrit par David M. Barnett et dessiné par Richard Ortiz.

FP Jones est inquiet pour le futur des Southside Serpents. Le gang de motards devient vieux et a du mal a attiré du sang frais. Mais FP a un plan, qui concerne son fils, Jughead. Chassé par le plus terrible gang de l'état, Jughead va devoir malgré lui prendre le rôle de leader et guider les Serpents vers un voyage périlleux. Il y aura de l'aventure, il y aura des frissons, il y aura des courses-poursuites, et il y aura la mort dans un one-shot spécial mettant en scène les personnages préférés des fans de la série Riverdale de la CW.