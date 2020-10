Wonder Woman 1984 sortira assurément en salle

À l'heure de la crise sanitaire et des difficultés rencontrées par les salles de cinéma à travers le monde, un nouveau modèle est peut-être en train de voir le jour avec la diffusion directe en streaming, comme on peut le voir notamment pour le très attendu Mulan. C'est une évolution, si elle se confirme, qui pourrait tout bonnement tuer les salles de ciné, et Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder Woman 1984 assure qu'elle ne participera pas à cela et que son film sortira en premier au cinéma, quoiqu'il arrive.

En réponse à un tweet, Jenkins a répondu ceci : "Direct-to-streaming n'est même pas en discussion. Nous sommes à 100% derrière l'expérience en cinéma pour Wonder Woman 1984 et nous supportons nos salles de cinés bien-aimées."

Patty Jenkins va même plus loin dans son soutien des salles de cinémas, qui sont en grand danger pour elle, car la fermeture de cinémas "ne sera pas un processus réversible. Nous pourrions perdre des cinémas pour toujours à l'avenir. ". La réalisatrice reste extrêmement méfiante sur la dérive de la diffusion en streaming pour les films à gros budgets : "Ça pourrait ressembler à ce qui est arrivé à l'industrie musicale, où tu peux briser toute l'industrie en faisant quelque chose qui ne donne aucun profit. Je pense qu'aucun d'entre nous a envie de vivre dans un monde où la seule option est d'emmener ses enfants voir un film dans son propre salon, et de ne pas avoir de lieu pour des rendez-vous amoureux."

Un discours engagé qui s'avère rassurant pour le film Wonder Woman 1984 et sans doute d'autres du côté de DC et de la Warner Bros., alors que l'on rappelle que si la prochaine aventure de Diana est prévue pour le 25 décembre (le 30 en France), rien n'est figé dans le marbre pour le moment.