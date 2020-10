Un élément important du comics présent dans Thor: Love & Thunder

Interrogée sur le prochain film Thor, Love & Thunder, Natalie Portman qui fera son retour pour interpréter Jane Foster et Lady Thor , a notamment dévoilé qu'un élément du comics d'origine sera bien conservé et présent dans le film. En effet, comme dans le comics de Jason Aaron, Jane Foster sera bien atteinte d'un cancer, et sera traitée en parallèle de ses aventures sous son alter ego.

"C'est basé sur le comics Mighty Thor . Elle est traitée pour un cancer et est une super-héroïne en parallèle." confirme Portman. Un élément important pour le personnage et son évolution dans le matériel originel, que l'on est ravis de ne pas voir laissé de côté pour le grand écran.

Natalie Portman a aussi confirmé qu'elle est très enthousiaste pour le rôle et le prépare sérieusement : "Je peux au moins vous dire ça. Je suis très enthousiaste. Je commence à m'entrainer, pour prendre quelques muscles. S'il peut y avoir toutes ces super-héros femmes, plus il y en a, mieux c'est."

On ne sait pas pour le moment si un autre élément du comics sera également conservé, à savoir le fait que Thor devienne "non méritant" et perde Mjolnir de cette façon. Il est moins certain que cet élément de l'histoire soit intégré. Thor: Love & Thunder est toujours réalisé par Taika Waititi, et prévu pour le moment pour février 2022, mais les dates en ce moment...