[Preview VO] Champions #1

La preview VO de Champions #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Eve L. Ewing et est dessiné par Simone Di Meo. Edité par Marvel, il sortira demain pour 3.99$.

Outlawed, partie 1 sur 5

Les Champions sont de retour en des temps troublés !

Une loi qui va à l’encontre de tout ce pourquoi Miss Marvel , Nova et Spider-Man ont fondé les Champions est votée... Mais le monde a toujours besoin de héros, même si le monde ne veut pas d’eux pour le moment. Après que Miss Marvel ait fait une annonce inattendue et émouvante indiquant que son équipe ne se rendrait pas sans combattre, un groupe de jeunes justiciers se rassemble pour planifier leur prochaine action. Mais l’équipe d’intervention C.R.A.D.L.E. est sur leur piste et il y a un espion parmi eux.